Após boatos de traição, Rafael Cardoso diz que Mariana Bridi ‘o perdoou de várias coisas’

Rafael Cardoso, de 37 anos, voltou a comentar sobre o fim do casamento com a influenciadora digital Mariana Bridi. Em participação no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, uma espectadora enviou um questionamento que pedia a posição dele a respeito dos rumores divulgados nas redes sociais que ele teria traído a companheira e ela o teria perdoado diversas vezes.

O ator confirmou que a ex-esposa o “perdoou de várias coisas”, mas não confirmou nem descartou a existência de traições. “Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, em detalhes, mas sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali”.

Rafael ainda disse que não iria expor Mariana no podcast. “Já estou fodido para caralho com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão', que colocaram isso na minha boca”.

No início do mês, o ex-casal divulgou o fim do relacionamento de 15 anos. Eles têm dois filhos, Aurora e Valentim.