Morre DJ Stephen tWitch Boss, do programa de Ellen Degeneres, aos 40 anos

Stephen 'tWitch' Boss, DJ do programa de televisão norte-americano de Ellen Degeneres, morreu aos 40 anos, segundo informações do site TMZ. Conforme a publicação, o artista teria tirado a própria vida com um disparo de arma de fogo.

"Ele era a estrutura da nossa família, o melhor marido e pai, e uma inspiração para seus fãs", lamentou a mulher de Stephen, Alisson Holker, com quem o DJ teve três filhos.

"É com o coração muito pesado que tenho que compartilhar a notícia de que meu marido Stephen nos deixou. Ele iluminava todo lugar no qual entrava. Ele valorizava a família, amigos e a comunidade acima de tudo, e ter amor e luz era tudo para ele", começou Alisson.

Causa da morte

De acordo com a polícia, a mulher do DJ foi até uma delegacia em Los Angeles na terça-feira (13), desesperada por ter notado que Stephen saiu de casa sem o carro, atitude que não era comum do DJ.

Pouco tempo depois do relato de Alisson, os agentes foram notificados sobre um tiroteio em um hotel de Los Angeles, encontrando logo após o corpo de Stephen, com um ferimento de bala que parece ter sido autoinfligido.

"Dizer que ele deixou um legado é pouco, e seu impacto positivo continuará sendo sentido. Estou certa que não haverá um dia que passará sem honrarmos sua memória. Pedimos privacidade nesse momento difícil para mim e principalmente para nossos três filhos. Stephen, te amamos, sentimos sua falta e eu sempre guardarei a última dança para você", escreveu a artista em publicação nas redes sociais.

Quem era Stephen tWitch Boss?

Boss foi DJ no talk show de Ellen Degeneres, o The Ellen Show, de 2014 a 2022. Ele também atuou como produtor executivo e dançarino.

O DJ deixa a mulher e três filhos: Weslie, de 14 anos, Maddox, de 6, e Zaia, de 3.