Ellen Pompeo fala pela primeira vez sobre saída de Grey's Anatomy: 'Me sinto superfeliz'

A atriz americana Ellen Pompeo, 53, falou pela primeira vez sobre a saída oficial da série Grey's Anatomy. Em entrevista a Drew Barrymore, nesta terça-feira (13), a atriz contou que deixou o drama médico, porque precisava se desafiar com outras produções.

“Me sinto superfeliz. A série tem sido incrível para mim e adorei muito a experiência. Só preciso diversificar um pouco. Tenho 53 anos, meu cérebro é como ovos mexidos... Tenho que fazer algo novo ou vou literalmente me transformar em alguém que não pode fazer as palavras cruzadas do New York Times todos os dias", declarou Ellen.

Veja entrevista:

Ainda na conversa, a protagonista de Greys Anatomy também disse que quer passar mais tempo com os filhos. A atriz é mãe de Eli Christopher (5), Sienna May (8) e Stella Luna (13).

"Tenho três filhos, cuido deles e é muito importante para mim estar perto deles, mais presente. Vou fazer uma série limitada para o Hulu [Orphan] na primavera, o que é muito legal", revelou a atriz.