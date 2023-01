Key Alves mostra tatuagem em homenagem a Rodrigo Mussi no BBB 23

A atleta de vôlei e participante do Big Brother Brasil (BBB) 23 Key Alves surpreendeu ao mostrar que tem uma tatuagem em homenagem ao ex-BBB 22 Rodrigo Mussi. Ela tatuou o sobrenome dele no pulso e contou a história aos colegas de confinamento neste fim de semana.

Rodrigo participou do "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (23) e repercutiu o fato. Ele contou que já sabia da tattoo.

Legenda: Rodrigo participou do "Encontro" desta segunda e repercutiu a tatuagem Foto: Reprodução

Encontro antes do acidente

Key e Rodrigo se conheceram no dia 31 de março, na noite do acidente grave que o ex-BBB se envolveu ano passado, onde ele ficou em estado grave com várias fraturas e traumatismo craniano. Rodrigo encontrou a atleta após o jogo do São Paulo no Morumbi.

Ele se acidentou na volta para casa após encontrar Key. "Vi ela uma vez só, não conheço muito. Depois do acidente, a gente teve conversas pela rede social, soube que ela fez uma tatuagem na época, acho que ela mostrou isso na casa", conta Mussi.