Clara Chía, namorada de Piqué, vai ao hospital por crise de ansiedade após relação ser confirmada

Claria Chía, de 23 anos, namorada do ex-jogador Gerard Piqué, 36, foi parar no hospital por crise de ansiedade após a confirmação pública da relação. Segundo o portal espanhol El Periódico, a estudante não suportou a pressão e teve de ser levada ao Hospital Quirónsalud.

Chía é acusada de ser pivô do fim do casamento de Piqué com Shakira, no ano passado. Na última quarta-feira (5), o ex-Barcelona postou a primeira foto do casal em seu Instagram. A seção de comentários ficou repleta de diversas críticas por conta dos boatos da traição.

Piqué e Clara estariam juntos desde agosto do ano passado, pouco menos de dois meses após o fim do casamento de 11 anos com a cantora colombiana.

Shakira teria decidido colocar um ponto final na união após desconfiar que estava sendo traída. Ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gostava dessa mesma geleia.

Indiretas em música

O lançamento mais recente de Shakira bateu recorde, colocando-a no topo da lista de artistas latinos mais ouvidos no mundo. A letra de "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", em colaboração com Bizarrap, lança provocações ao ex-marido, que teria traído ela dentro da própria casa.

A cantora estaria pronta, inclusive, para lançar uma nova música na próxima quinta-feira (2), data em que ela completa 46 anos. Coincidentemente, é o mesmo dia do aniversário do ex-marido, Gerard Piqué, que fará 36. As informações são do jornal O Globo, com base no site espanhol Marca.