Piqué posta primeira foto com namorada após boatos de traição

O ex-jogador do Barcelona Gerard Piqué postou nesta quarta-feira (25) a primeira foto com a namorada Clara Chía, primeiro relacionamento após ele se separar de Shakira. Há boatos, inclusive, de que a mulher foi pivô do divórcio do atleta com a cantora.

Piqué e Clara estariam juntos desde agosto do ano passado, pouco menos de dois meses após o fim do casamento com Shakira. O espanhol só publicou a imagem e deixou a legenda em branco.

O novo casal está recebendo diversas críticas de usuários no Instagram. "Clara-mente paté-tico!", comentou uma internauta.

Separação e boatos de traição

Segundo o site Page Six, a separação de Piqué e Shakira foi após a cantora colombiana descobrir a relação extraconjugal do até então marido com Clara Chia Marti, atual namorada do jogador.

Ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gostava dessa mesma geleia.

Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram, oficialmente, o fim do relacionamento de 12 anos, pedindo “respeito à privacidade”.

O casal se conheceu pouco antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Hoje, têm dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Semanas após a separação, Piqué assumiu namoro com Clara Chía.