Fio dental é pivô de discussão entre Cara de Sapato e Amanda no BBB 23; entenda treta

Após uma brincadeira com um fio dental deixado na pia do banheiro, Cara de Sapato e Amanda se desentenderam na casa do BBB 23 durante a tarde desta quarta-feira (25). O caso começou na terça (24), quando o lutador de MMA chamou os brothers para conversarem sobre a importância de higiene nos espaços coletivos.

O participante Mosca havia esquecido o fio dental na pia, e Sapato pediu aos integrantes do Quarto Deserto e alguns do Fundo do Mar para jogarem o item no lixo após usarem. O brother é conhecido por ser bastante organizado.

Já na madrugada de quarta, após a ida de Marília e Fred ao Quarto Secreto, o assunto voltou a ser um tópico de discussão na área do jardim.

Fred, Mosca, Marvvila, Bruna, Sarah, Larissa e Guimê quiseram brincar com o Sapato e sugeriram deixar vários fio dentais na pia. Amanda estava no local e alertou que ele ficaria pilhado. Apesar disso, fizeram a "pegadinha", deixando Sapato indignado.

Entenda a discussão

Amanda alerta que é brincadeira

Ainda de madrugada, Sapato se levantou para ir ao banheiro e encontrou o fio dental na pia. Voltou ao Quarto Deserto chateado, comentando o caso. O Alface, participante que entrou em dupla com Fred, sugeriu que havia sido um movimento do Quarto do Fundo do Mar para criar um atrito entre eles.

"Não foi. É brincadeira do pessoal", disse Amanda, para não deixar Sapato chateado. "Por que cê acha que é brincadeira do pessoal? Como cê sabe?", ele perguntou.

Ela disse que achava. "Tu acha ou tu sabe?", Sapato voltou a perguntar, fazendo Amanda explicar: "É brincadeira do pessoal. É porque o pessoal lá fora estava dando risada da história. A gente estava lá fora, o resto do pessoal daqui. Eu estou te falando, só para cê não pegar ar com isso".

Amanda Participante do BBB 23 "É brincadeira, por isso estou falando para você. Você sabe que eu não mentiria para você, né, Sapato? Por isso que estou te falando isso".

Sapato fica chateado com Amanda

Durante a tarde desta quarta, mais uma vez, Sapato voltou a falar sobre o assunto, dizendo que estava chateado. "Porque eu fui dormir sem saber que era brincadeira. Eu perguntei para o pessoal do quarto: é brincadeira?". Segundo o brother, não teria ficado chateado se soubesse, porque ele se considera da "resenha".

Enquanto Sapato desabafava, Alface criticou Amanda. "Ela sabia e poderia ter falado logo". No entanto, Amanda havia dito.

A chateação do lutador caiu principalmente sobre Amanda. “Em vez de chegar e falar de fato, ó, é uma brincadeira da galera contigo. E essas paradas de sujeira me incomodam”, ele relatou.

Ao ver Sapato falando sobre isso na piscina, a médica se aproximou e tentou explicar a situação. "Eu até te abracei e disse 'é brincadeira'", relatou. Ele, por sua vez, disse que não se lembrava: "Eu nem vi a hora que você me abraçou".

Fred, que estava acompanhando a discussão, defendeu a sister: "Ela pediu pra não fazer o bagulho véi. Quer pesar? Pesa na minha, não pesa na Amandinha, não". Isso porque o brother do 'Camarote' que havia pilhado a situação.

Amanda se incomoda com Alface

Em meio à confusão, Amanda ficou chateada por Alface colocar pilha na chateação de Sapato. Em uma conversa na cozinha, perguntou porque o brother não tinha defendido ela, considerando que ele havia entendido se tratar de uma brincadeira.

O participante desconversou, dizendo pensar que o Sapato queria os nomes dos envolvidos. "Eu fiquei magoada, porque eu perguntei várias vezes sobre isso, e ele foi falar na piscina sobre isso, enquanto eu fiquei atrás dele o dia inteiro", ela relatou.

No quarto, deixou escapar para o público: “agora eu entendo o Fiuk que arranjou briga por uma calda de bolo. A gente tá brigando por um fio dental”.

Amanda e Sapato fazem as pazes

Por fim, durante a noite, os dois fizeram as pazes. Após Amanda entrar no Quarto Deserto, Sapato a chamou para perto dele. A dupla se abraçou, e ela voltou a perguntar se estava tudo bem. "Só para te explicar. Na minha cabeça tinha ficado tão resolvido. Se você falasse que estava encucado...Na minha cabeça, tinha ficado claro", disse.

"Eu sou muito transparente", Sapato confessou, declarando depois que não estava mais chateado e que não guardava rancor. "Fiquei muito triste porque a gente ficou distante hoje o dia inteiro. Fiquei triste e senti a sua falta", admitiu Amanda.