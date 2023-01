Bruna Griphao diz que pegou piolho e brothers 'catam' atriz no BBB 23

A atriz Bruna Griphao preocupou os amigos de confinamento no BBB 23 na manhã desta quarta-feira (25), quando comentou que está com piolho e coçando bastante a cabeça.

O problema, que geralmente acomete as crianças, deu o que falar entre os brothers. Na piscina da casa mais vigiada do Brasil, Bruna falou sobre a coceira para Larissa e Fred. A personal trainer disse estar preocupada, pois as duas dormem juntas na cama do líder.

Assista ao vídeo

"Acho que eu estou com piolho", disse a atriz, coçando a cabeça. "Do nada?", perguntou Larissa.

"Acho que eu estou com piolho de verdade, gente", continuou a atriz. "Se tu estiver, eu também vou estar, né?", rebateu a personal trainer. "Seu cabelo tem química", argumentou Griphao.

"Cara, você voltou para a infância", brincou o ex-companheiro de Bianca Andrade.

Os piolhos são insetos pequenos, sem asas, que se alimentam de sangue. A transmissão ocorre pelo contato direto ou pelo uso de bonés, chapéus, escovas de cabelo, pentes ou roupas de pessoas contaminadas.

Gabriel Santana e Bruno 'catam' a sister

Logo depois de se queixar da coceira para os amigos na piscina, Bruna entrou a casa e contou para Gabriel Santana e Bruno Gaga que estava com piolho. Os dois, então, começaram a 'catar' a cabeça da atriz para procurar o inseto, mas não o encontraram.