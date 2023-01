Skank volta ao BBB nesta sexta-feira (27) e apresentará show da turnê de despedida da banda

Em clima de despedida, a banda Skank promete agitar a casa mais vigiada do Brasil na próxima sexta-feira (27). Prestes a encerrar a carreira, e com uma trajetória de 30 anos, o grupo musical já esteve no Big Brother Brasil outras duas vezes, nas edições 2 e 9.

O Vocalista da banda, Samuel Rosa falou sobre a participação do Skank na segunda temporada do programa: “Eu lembro que fizemos uma coisa mais intimista, foi gostoso, parecia um acústico. A gente tocou violão e o Haroldo [baterista] levou alguns instrumentos de percussão. Essa foi a primeira vez”.

Samuel ainda resgatou um fato curioso dessa participação do grupo no BBB: “eu estava compondo a música ‘Vou Deixar’ e, durante a passagem de som, toquei um trecho da canção. As pessoas que estavam em volta falaram: ‘Que música legal, vai ser hit… ’. Curiosamente, no ano seguinte, a canção virou quase que um tema da edição, me lembro que tocou muito no BBB, o que também ajudou a popularizar a música”, observa.

De volta em 2009, com banda completa e todos os instrumentos, o grupo teve a oportunidade de apresentar aos participantes a canção “Sutilmente”, feita, na época, em parceria com Nando Reis.

Rodando o Brasil na turnê de despedida desde o início de 2022, a banda se prepara para encerrar as atividades em março, quando deve fazer o último show, no palco do Mineirão, em Belo Horizonte. Mas não sem antes levar ao BBB uma de suas últimas apresentações.

“A gente vai fazer uma síntese do que tem sido o nosso show de despedida: um repertório abrangente, porque afinal de contas são 30 anos de carreira. É realmente uma comoção tremenda, as pessoas se emocionam e a gente, também nesses shows. Creio que no programa não vai ser diferente. Esperamos que seja uma grande noite”, adianta Samuel sobre a performance desta sexta-feira no reality. História

Primeira festa de líder do BBB 23

Antes de celebrarem com o Skank, as líderes Bruna Griphao e Larissa vão encerrar o reinado duplo com uma comemoração que reúne o estilo preferido de cada uma na mesma festa, hoje, dia (25).

Novela de época será a temática da atriz, enquanto a professora de Educação Física comemorará a liderança com um baile mega funk, um estilo musical que faz sucesso em seu estado, Santa Catarina.

Inaugurando uma novidade da temporada, Bruna e Larissa terão momentos especiais na festa desta quarta. A carioca será presenteada com um set que simula uma cena de ação: um cavalo maquinado para montar e um telão com imagens de fundo darão o efeito de uma sequência de novela protagonizada pelos confinados.