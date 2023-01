Shakira pode lançar nova música no dia do aniversário dela e de Piqué, diz site espanhol

A cantora Shakira estaria pronta para lançar uma nova música na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro, data em que ela completa 46 anos. Coincidentemente, é o mesmo dia do aniversário do ex-marido, Gerard Piqué, que fará 36. As informações são do jornal O Globo, com base no site espanhol Marca.

A nova música foi gravada com a conterrânea Karol G. O podcast Mamarazzis, de Laura Fa e Lorena Vázquez, disse que as duas cantoras trabalharam intensamente na parceria: o videoclipe teria sido gravado em apenas dois dias, durante mais de 15 horas em cada um deles.

O lançamento mais recente de Shakira bateu recorde, colocando-a no topo da lista de artistas latinos mais ouvidos no mundo.

A letra de "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", em colaboração com Bizarrap, lança provocações ao ex-marido, que a traiu dentro da própria casa.

A cantora atingiu a marca histórica de quase 68,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ultrapassando os números do rapper porto-riquenho Bad Bunny, que liderava o ranking há cerca de três anos. Ela é agora a terceira artista feminina com mais ouvintes mensais, atrás apenas de Taylor Swift e Rihanna.

A letra deu detalhes da relação de Shakira com o ex-jogador. Só nas primeiras 24 horas, a faixa foi ouvida 14,3 milhões de vezes.

"Eu era grande demais para você e é por isso que você está com alguém como você", diz um trecho do refrão.

Na última semana, Piqué assumiu publicamente o relacionamento com a nova namorada, a estudante Clara Chía Martí, de 23 anos. Na letra, Shakira canta que os dois são pessoas "otárias" e que, apesar de "Clara" ser "nome de pessoa boa, claramente, não é como soa".

Shakira e Piqué ficaram juntos por mais de 10 anos e tiveram dois filhos. O divórcio aconteceu em junho de 2022, depois que a colombiana descobriu que era traída na própria residência, enquanto os dois ainda eram casados.