Shakira realiza turnê em setembro no Brasil; veja datas e cidades

Os fãs da cantora Shakira podem se preparar para uma nova turnê da cantora no Brasil. Segundo o jornal O Globo, ela realiza trés apresentações em setembro deste ano.

O roteiro da colombiana conta com apresentações em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

A cantora se apresenta na capital gaúcha no dia 19 de setembro, na Arena do Grêmio; no dia 21, o show será no Engenhão, na Zona Norte do Rio; dia 23, a passagem pelo Brasil será encerrada no Allianz Parque, em São Paulo.

Participação no programa 'Domingão'

No último "Domingão", a cantora colombiana fez uma participação surpresa em um vídeo a Luciano Huck, para parabenizar o influenciador Raphael Vicente, que, durante a Copa do Mundo, produziu vídeo inspirado na clássica música tema da Copa de 2010, "Waka Waka",

Nomeada "Waka Waka na Maré", o vídeo viralizou na internet e chegou ao conhecimento de Skakira, que compartilhou o mesmo nas redes sociais.