Coldplay remarca shows no Brasil após adiamento; veja novas datas

As novas datas para os shows de Coldplay no Brasil, que ocorreriam neste mês e tiveram de ser adiados por problemas de saúde de Chris Martin, foram anunciadas nesta segunda-feira (10). Os oito shows da turnê "Music Of The Spheres" em São Paulo e no Rio de Janeiro ocorrem em março de 2023.

Novas datas para São Paulo e Rio de Janeiro

Para São Paulo, as seis datas são 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. Inicialmente marcados para o Allianz Parque, os shows ocorrerão no Estádio do Morumbi, por conta da disponibilidade do local.

Já no Rio de Janeiro, serão nos dias 25 e 26 de março, mantendo o mesmo local, o Estádio Nilson Santos Engenhão. As novas datas foram confirmadas em comunicado pela produtora Live Nation

"Todos os ingressos para São Paulo continuam válidos, sem necessidade de trocá-los. As informações sobre a localização de novos assentos serão enviadas diretamente por e-mail aos portadores de ingressos", informou a empresa.

Tatuagem de show adiado

O cearense Vanderley Vieira, de 26 anos, viralizou na semana ao passada ao mostrar que tatuou a data do show adiado da banda Coldplay em São Paulo, 15/10/2022.

"Passagem comprada, hotel reservado e tatuagem feita para o show ser adiado, o que eu fiz pra merecer isso", relatou no Twitter em postagem que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (4), depois do comunicado oficial do Coldplay.

Saúde de Chris Martin

No último dia 4 de outubro, a banda Coldplay anunciou o adiamento da série shows que faria no Brasil. Por meio das redes sociais, o grupo informou que o motivo de remarcar as apresentações é um problema de saúde Chris Martin. O vocalista enfrenta uma delicada infecção pulmonar.

Martin desenvolveu a doença em meio à turnê na América Latina. O artista foi aconselhado por médicos a fazer repouso absoluto de três semanas.

Leia o comunicado sobre as novas datas

