Cearense tatua data de show do Coldplay no braço e lamenta adiamento

Estar entre a multidão com pulseiras coloridas, escutando a voz de Chris Martin ecoar pelo estádio era um sonho que o autônomo Vanderley Vieira, de 26 anos, alimentava há uma década. Por isso, após comprar o ingresso do show da banda Coldplay, logo tatuou a data da apresentação no braço: 15/10/2022.

Mas o show da banda marcado para a data em São Paulo foi adiado.

Legenda: Vanderley é fã da banda há 10 anos Foto: Arquivo pessoal

"Passagem comprada, hotel reservado e tatuagem feita para o show ser adiado, o que eu fiz pra merecer isso", relatou no Twitter em postagem que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (4), depois do comunicado oficial do Coldplay.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o cearense, morador de Fortaleza, explicou que fez a tatuagem em uma promoção que conseguiu, durante a abertura do estúdio de tatuagem de um amigo, no fim de setembro. Aguardou apenas ter a confirmação da compra da passagem e da reserva do hotel em São Paulo. Mas a data marcada na pele não vai mais abrigar o show tão sonhado.

Vanderley Vieira Autônomo "Fiquei em choque, não esperava não. Fui pego de surpresa total. A gente não espera que vá acontecer isso".

Ansiedade para concretizar o sonho

A preparação para o encontro com os ídolos foi intensa. Além de ingresso, passagem e hospedagem, comprou uma blusa para usar no momento.

Vanderley Vieira Fã de Coldplay "Conheço eles há muito tempo. Eu sempre tive vontade de ir pro show, era um que eu sonho tinha. Até por isso que eu tatuei. Era um sonho e eu tinha que eternizar".

Com o adiamento, disse que ainda irá para São Paulo. Quando a banda remarcar a apresentação, que deve acontecer em 2023, tentará se "virar de novo para comprar outra passagem".

O desejo é que tenha condições financeiras e que o dia seja compatível com o trabalho. "Se for na semana é mais difícil", concluiu.

E o que será feito da tatuagem? Vanderley responde: "Eu vou só colocar um risco de vermelho e tatuar a nova data em baixo. É bom que a história vai ser maior", brincou, garantindo, porém, que o novo registro só virá depois do show. "Aí eu chego em casa e faço".

Adiamento do show

A banda Coldplay anunciou o adiamento dos shows que faria no Brasil ainda neste ano. Em comunicado, divulgado nas redes sociais nesta terça, o grupo informou que o motivo de remarcar as apresentações é um problema de saúde de Chris Martin, que enfrenta uma delicada infecção pulmonar.

No Rio de Janeiro, o grupo se apresentaria nos dias 11 e 12 de outubro. Em São Paulo, além do dia 15, havia apresentações agendadas para 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro.

Martin desenvolveu uma séria infecção pulmonar em meio à turnê pela América Latina. No comunicado, o Coldplay pediu desculpas aos fãs e informou que as apresentações serão remarcadas para o início de 2023.