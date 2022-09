Chris Martin do Coldplay curte 'Roda de Ska' no Rio de Janeiro após show no Rock in Rio

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, participou de uma "Roda de Ska" na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, no último domingo (11), um dia após se apresentar como headliner do Rock in Rio.

Chris apareceu na plateia com os pés descalços, vestindo moleton e touca ao lado do empresário Phil Harvey, idealizador das turnês da banda.

O ska é um estilo musical jamaicano parecido com o reggae e com influência caribenha. Até ser reconhecido, o artista chegou a dançar, rir e aplaudir a roda de música.

Artistas do Los Benicios Faltosos, Don Robalo e Jamelão Sound System não reconheceram o ídolo inicialmente. Eles só tomaram conhecimento da presença do astro internacional após perceber uma forte movimentação na plateia.

Show

Coldplay foi a atração principal do Rock in Rio no último sábado (10). A banda britânica distribuiu 100 mil pulseiras com inteligência artificial ao público e incluiu novos refletores e canhões de luz no Palco Mundo.

"Obrigado por estarem aqui na chuva conosco, sendo tão lindos e cantando tão lindamente. Obrigado por superarem o trânsito, a Covid, a chuva, o preço dos ingressos, as filas e todas as merdas que tiveram que superar para virem. Estamos tão gratos e felizes", ressaltou Chris Martin.

O grupo volta ao Brasil no próximo mês de outubro, quando fará seis shows em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Todas as apresentações da turnê mundal "Music Of The Spheres" estão com ingressos esgotados.