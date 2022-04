Coldplay confirma mais três shows no Brasil em outubro; veja datas

Após os ingressos para os shows da banda britânica Coldplay se esgotarem em poucos minutos no Rock in Rio 2022, o grupo musical confirmou mais três shows no Brasil em outubro. O anúncio foi feito no perfil oficial de suas redes sociais, nesta quinta-feira (7).

As apresentações fazem parte da turnê mundial "Music Of The Spheres", com participação especial da cantora estadunidense H.E.R, e acontecem um mês depois do festival no Rio de Janeiro.

No Rock in Rio 2022, o show acontece no Palco Mundo no dia 10 de setembro.

Os shows acontecem nas cidades de:

Rio de Janeiro: 11 de outubro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão)

11 de outubro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão) São Paulo: 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque

A pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Elo acontece a partir das 10h de segunda-feira (11). E a venda geral começa no dia seguinte.

Confira data e preço dos shows do Coldplay no Brasil

Rio de Janeiro – 11 de outubro

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Estádio Nilton Santos (Engenhão) Ingressos: a partir de R$ 210 (meia entrada de cadeira superior leste) até R$ 950 (pista premium)

São Paulo — 15 e 16 de outubro

Local: Allianz Parque

Allianz Parque Ingressos: a partir de R$ 245 (meia entrada de cadeira superior) a R$ 980 (pista premium)

