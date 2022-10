Coldplay adia shows no Brasil por problemas de saúde de Chris Martin; entenda

A banda Coldplay anunciou que irá adiar os shows que faria no Brasil ainda neste ano. Em comunicado, divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (4), o grupo informou que o motivo de remarcar as apresentações é um problema de saúde Chris Martin. O vocalista enfrenta uma delicada infecção pulmonar.

Fãs do Coldplay aguardam a série de performances no país. No Rio de Janeiro, o grupo se apresentaria nos dias 11 e 12 de outubro, enquanto em São Paulo os shows estavam marcados para os dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro.

Martin desenvolveu uma séria infecção pulmonar em meio a turnê ao redor da América Latina. O artista foi aconselhado por médicos a fazer repouso absoluto pelas próximas três semanas.

No comunicado, o Coldplay pediu desculpas aos fãs pelo adiamento dos show e informou que as apresentações serão remarcadas para o início de 2023.

Confira comunicado na íntegra

"Olá a todos. Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até o início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas.

Estamos trabalhando para ter as novas datas o mais rápido possível e divulgaremos mais informações nos próximos dias. Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris.

Por favor, guarde seus ingressos, pois eles serão válidos para as novas datas reagendadas. Elas acontecerão no início de 2023 e serão anunciadas muito em breve. No entanto, também atenderemos a todas as solicitações de reembolso de ingressos – que estará disponível no ponto de venda.

Estamos otimistas de que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível. A todos os afetados, por favor, aceitem nossas sinceras desculpas e obrigado, como sempre, por seu amor e apoio".