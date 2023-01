Luana Piovani se pronuncia após ser criticada por filho de 10 anos

Após um story de Dom, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby, sobre a briga dos pais viralizar nas redes sociais, a atriz se pronunciou. Recentemente o garoto fez uma publicação defendendo o pai na confusão entre a modelo e o surfista.

Pelo Instagram, Luana compartilhou a posição de sua advogada, Maria Cristina Câmara, sobre o caso. "Para os que estão me enviando esta matéria em tom de glória, me limitarei a dizer que isto apenas reforça a preocupação genuína da minha cliente em ver os filhos com acesso irrestrito ao telefone", disse a advogada.

Maria Cristina Câmara também disse que a única intenção de Luana com todo o processo é "conseguir fazer com que a criação dos filhos esteja alinhada quando eles estiverem com o pai". "Criança precisa de amor, mas também de limite, rotina e regras", completou.

Além disso, a advogada pediu que as pessoas não aplaudissem o comportamento de Dom. A postagem que o filho de Luana e Scooby fez foi apagada minutos depois e o surfista pediu desculpas pelo ocorrido.