Justiça determina penhora de prêmios de MC Guimê no BBB 23, diz colunista

A Justiça de São Paulo determinou que os valores recebidos por MC Guimê no Big Brother Brasil 23 sejam penhorados. A informação foi reportada pelo colunista Rogério Gentile, do Uol.

A decisão consta em um processo em que o cantor é cobrado por dívidas na compra de um imóvel. A penhora inclui cachês e eventuais prêmios recebidos por Guimê no reality.

Os valores conquistados por Guimê devem ser depositados pela Globo e pela Endemol - empresa responsável pelo formato do Big Brother - em uma conta judicial.

A equipe do cantor não se pronunciou sobre a determinação judicial após a divulgação do processo.

Entenda o processo

Guimê foi processado por problemas na compra de um imóvel no condomínio Alphaville, em São Paulo. Ele teria deixado de pagar R$ 777 mil dos R$ 2,2 milhões acordados.

Os proprietários entraram na Justiça pedindo a rescisão do contrato e o pagamento de uma indenização pelo tempo que usufruiu do imóvel.

A defesa de Guimê disse à Justiça que ele deixou de pagar as parcelas finais do contrato, pois os proprietários não entregaram o imóvel com as reformas que haviam sido combinadas. O valor não pago seria o equivalente aos consertos no imóvel.

Em outubro de 2020, Guimê foi condenado em primeira instância. A decisão foi confirmada em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em agosto de 2021.

A defesa de Guimê entrou com novo recurso no processo. Os advogados também classificaram como abusiva a taxa de 1% ao mês sobre o valor do contrato desde que recebeu a posse do imóvel.