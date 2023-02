Ricardo e Sarah trocam carinhos embaixo de edredom após brother falar de paixão por Paula

Ricardo e Sarah Aline movimentaram o edredom e trocaram carícias no BBB 23 após a Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira (2). Os dois deitaram no chão, ficaram agarrados e até chegaram a se cobrir com o edredom.

O biomédico e a psicóloga foram alvo de brincadeiras dos colegas no Quarto Deserto. O momento ocorreu após Ricardo comentar que estava apaixonado por Paula e que "não tem olhos para outra".

Nas últimas festas, Sarah e Ricardo têm flertado e deixado as torcidas fora da casa "loucas". No entanto, o brother já fez diversas investidas em Paula, que parece não responder.

Festa do Líder

Durante a própria Festa do Líder no BBB 23, na madrugada desta quinta-feira (2), o lutador Cara de Sapato revelou que não pretende se envolver com ninguém durante o reality show. Segundo o brother, ele tem uma pessoa fora da casa com quem ainda tem assuntos pendentes.

Amanda, Sarah e Tina são algumas das participantes do programa com quem o nome do atleta é relacionado por usuários nas redes sociais, que torcem pela formação de mais um casal na edição. No entanto, como esclareceu o lutador de MMA, em conversa com Cezar Black, isso não deve acontecer.