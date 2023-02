Luana Piovani rebate professora de ioga que defendeu Scooby: 'achou bom usufruir da casa'

Em meio às polêmicas entre Luana Piovani, de 46 anos, e o ex-BBB Pedro Scooby, 34, uma ex-funcionária da dupla se posicionou em defesa do surfista. Diante da declaração de uma antiga professora de ioga, a atriz rebateu o posicionamento nas redes sociais, na última segunda-feira (30).

"E a professora de ioga e pedagoga, que trabalhou na minha casa 2 meses, os quais era combinado dormir na minha casa apenas 15 dias por mês, mas claro, achou bom usufruir da casa confortável, bem localizada e sem custo, óbvio, e ficou o tempo todo", disse a atriz.

Na declaração da ex-professora, ela quis deixar evidente estar do lado de Scooby: "Eu vivi com vocês dois aí, estive assistindo tudo ao vivo agora, convivendo com ambos e só posso dizer que estou do seu lado (Pedro Scooby), do lado da verdade! Vai ficar tudo bem, dá um beijo nos meus carrapatinhos!".

Além disso, Luana acrescentou que chegou a dar adiantamento. "Dei, encontrei chorando, ofereci abraço, aceitou. Pediu para fazer um extra pro genitor (que se estabelece através das minhas relações muitas vezes). Eu deixei!", detalhou.

Processo contra Luana

Na última quinta-feira (26), Luana revelou que está sendo processada por Scooby. De acordo com relato compartilhado nas redes sociais, a ação judicial foi aberta após ela contar publicamente que o surfista não teria pagado o valor integral da pensão dos filhos, Dom, Bem, e Liz.

Luana Piovani Atriz “Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, mas funciona, por isso que eu faço”.

Luana ainda alega que Pedro Scooby abriu o processo em Portugal, onde ela mora com os filhos, porque a Justiça seria mais favorável ao homem.

“Se, por acaso, eu parar de falar, vocês já sabem o porquê: mais um macho alfa dentro do patriarcado conseguiu calar uma mãe, uma mulher, que expõe as faltas”, alertou.