Velório de Glória Maria será em cerimônia reservada a família e amigos próximos

O corpo da jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2), será velado somente para família e amigos próximos. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela TV Globo, sem revelar detalhes da cerimônia.

Ícone do jornalismo brasileiro, Glória faleceu no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, unidade onde estava internada para tratar complicações de um câncer. A apresentadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e também teve metástase no cérebro.

Causa da morte

Essa última condição chegou a ser tratada com êxito. No entanto, em 2022 a jornalista teve de iniciar nova fase de tratamento para combater as metástases. Nos últimos dias, o tratamento parou de fazer efeito.

As células cancerosas formaram tumores cerebrais, cujas cirurgias de remoção e os tratamentos não atingiram a cura da jornalista.

O câncer cerebral dela foi classificado como “secundário”, já que teve origem em outro órgão, mas as células migraram, se fixaram e se multiplicaram no sistema nervoso central.

Ano passado, ela foi afastada das funções no programa Globo Repórter para um tratamento de saúde e, mais uma vez, detalhes sobre o caso não foram comunicados.