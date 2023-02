Reportagem de Glória Maria com crianças em São Paulo é relembrada após morte da jornalista

Com a morte da jornalista Glória Maria, confirmada na manhã desta quinta-feira (2), diversas publicações nas redes sociais recordaram as principais reportagens feitas por ela ao longo dos anos. Uma das mais lembradas foi a realizada pelo Fantástico, da TV Globo, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, com uma menina fã de Glória.

Nas publicações, internautas citaram a importância da representatividade de Glória como mulher preta e jornalista na televisão brasileira, vista como inspiração para vários jovens em todo o Brasil. Foi justamente assim com a pequena Mirella Archangelo, que na época da reportagem tinha apenas 11 anos.

Veja a reportagem completa:

Junto dos irmãos, a menina criou uma equipe de reportagem para falar dos problemas do bairro onde morava em Ribeirão Preto e acabou repercutindo na Internet pela desenvoltura com um microfone e uma câmera de papelão. A mãe era a responsável por gravar a brincadeira.

Após a introdução da reportagem, Mirella foi questionada sobre qual a inspiração dela no jornalismo. "A Glória Maria, claro. Acho ela bem divertida, bem parecida comigo", contou ela na época, com um sorriso no rosto ao falar da repórter.

Logo depois, Glória Maria surgiu na rua, emocionando a menina e as demais crianças. "Não chora, não, pelo amor de Deus, eu vim aqui para te ajudar!", disse Glória, consolando a menina emocionada.

"Você gosta do seu trabalho?", perguntou a pequena. "Eu amo, tanto que eu tô aqui com você hoje", respondeu Glória, que ainda ouviu mais elogios. "Me inspiro porque você faz coisas muito diferentes do que a maioria dos repórteres fazem. Eu sou muito sua fã e me inspiro muito em você", completou Mirella.

No fim, Glória deu dicas para as crianças sobre como fazer reportagens na rua e ainda refletiu sobre o próprio papel na carreira. "Saber que você é inspiração para uma menina tão incrível, é muita responsabilidade", finalizou na matéria.

Morte confirmada

Nesta quinta (2), após a confirmação da morte, Mirella Achangelo utilizou as redes para deixar uma homenagem à Glória. "Eterna Glória Maria! Obrigada por tudo", escreveu, em uma foto ao lado da jornalista.

Glória morreu, nesta quinta-feira (2), em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro, vítima de metástase cerebral. A informação foi confirmada pelo portal g1.

Referência no jornalismo brasileiro, Glória foi primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo, sendo pioneira no meio, e ainda inaugurou a era da alta definição da televisão brasileira.