Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje (11) no BBB 23

Depois de uma festa cheia de movimentos importantes para o "game", é hora de os participantes da 23ª edição do "Big Brother Brasil" disputarem a Prova do Anjo. Os brothers e as sisters foram chamados para se preparar para a prova por volta das 10h deste sábado (11).

Disputada em duplas, a prova exige que os participantes coloquem o maior número de objetos na caçamba da Chevrolet Midnight, da empresa patrocinadora da disputa.

Conforme anunciado anteriormente pelo reality show, os vencedores da prova terão que escolher entre ter o poder do anjo e ganhar um carro, ou conquistar imunidade. A garantia de permanência por mais uma semana só não valeria para Bruno, que já está no paredão pelo Big Fone.

Em caso de empates, o critério para a decisão final seria a importância do objeto.

Nem todos os brothers puderam participar da prova: após o líder Gustavo realizar sorteio, Cristian e Ricardo foram vetados por, respectivamente, Fred e Cezar Black.

QUAL FOI A PONTUAÇÃO DE CADA DUPLA?