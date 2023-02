Visual da 'Arlequina' de Lady Gaga é revelado em nova imagem da sequência de 'Coringa'

A sequência de "Coringa", intitulada "Joker: Folie à Deux", ganhou uma nova imagem oficial, nessa terça-feira (14), divulgada pelo diretor do longa, Todd Phillips. A foto revela detalhes do visual da personagem Arlequina, interpretada pela cantora e atriz Lady Gaga.

No registro, é possível observar Arthur Fleck, feito pelo ator Joaquin Phoenix, caracterizado como o palhaço Coringa, pressionando a companheira de cena. A estreia da obra está prevista para 4 de outubro de 2024.

VEJA IMAGEM OFICIAL:

Legenda: Produção estreia somente no segundo semestre de 2024 Foto: Reprodução

As filmagens do longa acontecem no lote da Warner Bros. em Burbank, na Califórnia, Estados Unidos, conforme o portal Omelete, e têm previsão para durarem cinco semanas. Joaquin Phoenix e Lady Gaga estrelam a produção.

Todd Phillips retorna a direção e roteiro, assim como em "Coringa", trazendo consigo novamente o corroteirista Scott Silver. Não foram divulgadas muitas informações sobre o enredo do filme, além da ambientação no Asilo Arkham — hospital psiquiátrico fictício do universo das histórias em quadrinho da DC Comics — e a inclusão de elementos musicais.

"Coringa" foi lançado em 2019 e recebeu diversas indicações, incluindo 11 para o Oscar, entre elas Melhor Filme. N premiação, levou as categorias de Melhor Ator, para Phoenix, e Melhor Banda/Trilha Sonora, com Hildur Guðnadóttir.

Coringa e Arlequina nas HQS

Nos quadrinhos, o palhaço conhece Arlequina na instituição psiquiatra. Inicialmente, a personagem é uma das funcionárias do local, a psiquiatra Harleen Frances Quinzel. No entanto, ao decorrer do tempo, ela acaba se apaixonando pelo próprio paciente, o Coringa.

Em "Louco Amor", ela perde a sanidade, larga o emprego e liberta o vilão da unidade de saúde, após ele ser trazido de volta para o local ao ficar gravemente ferido em um combate com o super-herói Batman.