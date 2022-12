Veja primeira imagem de ‘Coringa: Folie à Deux’; gravações já iniciaram

Uma imagem inédita do filme ‘Coringa: Folie à Deux’ foi revelada pelo diretor do longa, Todd Phillips, no sábado (10). A foto mostra o ator Joaquin Phoenix caracterizado como o personagem, mostrando que as filmagens da sequência já foram oficialmente iniciadas.

“Dia 1. Nosso garoto. #coringa”, escreveu Phillips na publicação. Os detalhes do roteiro, que é uma sequência de ‘Coringa’, ainda não foram revelados, mas a cantora e atriz Lady Gaga já foi confirmada no elenco do longa.

O título utilizado para marcar a sequência, no entanto, já levantou interpretações. O termo "folie à deux" significa "uma loucura compartilhada por dois", o que significa a representação de Arthur Fleck (Coringa), interpretado por Phoenix, ao lado de Lady Gaga como Harley Quinn.

Primeiro filme

O filme ‘Coringa’ foi lançado em 2019, funcionando como uma espécie de origem alternativa para o icônico inimigo de Batman. Na época, Joaquin Phoenix foi elogiado pela versão mais profunda do personagem, reforçando a personalidade louca do vilão.