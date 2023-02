Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz assume novo relacionamento: 'hora de pensar em mim'

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, assumiu um relacionamento sério com André Caetano, homem que ela conheceu ano passado enquanto concorrida a deputada estadual no Rio de Janeiro. Entretanto, a empresária revelou, em entrevista ao Em Off, que Arlindo "é a prioridade da sua vida".

"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu viera me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", diz Babi.

Arlindo Cruz

Arlindo Cruz, de 64 anos, está em estado vegetativo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Ele chegou a passar por 17 cirurgias, e carrega diversas sequelas.

Apesar da condição, o sambista desfilou pela escola de samba Império Serrano, que homenageou o artista. Ele estava no último carro alegórico da agremiação e tinha oxigênio para ampará-lo.

Além de ser acompanhado por profissionais de saúde, Cruz desfilou com família e amigos como Péricles, Marcelo D2 e Regina Casé.