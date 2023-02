Ste Viegas e MC Loma trocam farpas após polêmicas envolvendo paternidade

A cantora MC Loma utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para se pronunciar sobre as declarações da influenciadora Ste Viegas, que teria culpado a artista por sofrer ataques no Instagram. Em um vídeo, Loma expôs uma das mensagens enviadas por Ste.

Loma e Ste viraram assunto nas redes após usuários alegarem que o surfista Flávio Nakagima, atual namorado da influenciadora, seria o pai de Melanie, filha da MC. Paloma, no entanto, já negou a paternidade.

Segundo Loma, os ataques direcionados a Ste já foram esclarecidos e, portanto, não há motivo para culpá-la novamente pela situação.

"Muita gente ano passado falava que Nakagima era o pai de Melanie. Eu respondi comentários falando que não é o pai, até porque eu e ele somos amigos e nunca tivemos nada. A namorada dele começou a receber algumas mensagens ano passado. Eu falei isso, ele falou também, resolveu e parou", disse a artista.

Em seguida, ela citou a polêmica novamente, afirmando ter ficado mal ao saber das mensagens de ódio recebidas frequentemente por Ste Viegas.

"Eu fiquei mal, né? Porque eu nem imagino a dor. Até que ela veio me mandar essa mensagem falando que perdeu o bebê e, pelo que eu interpretei, ela tá querendo colocar uma culpa que não é minha. Não tô entendendo o que você quer. Você quer que eu fique aqui o tempo todinho falando? Não já falei, ele já falou, não falou?", desabafou Loma.

A pernambucana também reforçou que não deve se pronunciar novamente sobre o assunto, afirmando novamente que não será vista como a culpada pela situação. "Aqui um biscoito para você e um biscoito para seu macho. Que eu não quero fazer um filho com ele não", disse.

Novamente, Loma citou as dificuldades na criação da filha, pontuando que estava cansada com a situação, para além das atribuições com as quais precisa lidar diariamente.

Pronunciamento de Ste

Ste Viegas, no entanto, voltou a falar sobre o assunto mesmo após os pedidos de Loma. Ela alegou que não estava culpando a cantora, mas pedindo para que os ataques não fossem incentivados nas redes.

"Quando a pessoa fica falando 'ah, fulano quer biscoito', isso incentiva o hate. Mandei um direct para mostrar o que estava contecendo e pedir ajuda. Eu não expus a mensagem em nenhum momento. Não é biscoito, queria resolver as coisas numa boa", disse.

No fim, a influenciadora alegou que não buscava repercutir em cima do assunto, desejando apenas "paz". "Isso destrói meu relacionamento, minha saúde, minha cabeça. Quando eu pedi nesse apelo essa mensagem, foi um pedido de ajuda, não foi para ser mais atacada", finalizou.