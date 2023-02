Equipe de Key Alves critica piada de Paulo Vieira e Boninho se manifesta

A equipe que administra as redes sociais de Key Alves condenou, nessa quarta-feira (22), uma brincadeira feita pelo humorista Paulo Vieira durante o quadro do BBB 23, "Big Terapia". Na ocasião, ele fez referência à acusação de intolerância religiosa que a jogadora de vôlei, Cristian e Gustavo protagonizaram nesta semana.

"Essa semana é o aniversário de Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo. É porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela", disse o comediante, ao se referir a problemática envolvendo o trio sobre a religião de Fred Nicácio — que segue o Candomblé.

Após a vinculação do comentário, os administradores usaram as contas oficiais da atleta para afirmar que Paulo acusou a sister e o fazendeiro de "algo que nunca foi dito".

"Hoje no quadro Big Terapia, o qual deveria ser voltado ao humor e entretenimento, transmitiu na edição este vídeo abaixo. Um quadro que, a princípio, deveria ser voltado para fazer piadas e comentar momentos engraçados, claramente acusou o casal GusKey de algo que nunca foi dito", começou a declaração no Twitter.

"Acusar as pessoas de algo que elas não fizeram não é engraçado. Revejam com cuidado tudo que compartilham, insinuar situações racistas não é piada e nem motivo para brincadeira", finalizou a manifestação.

A equipe de Key Alves ainda incentivou que os fãs da sister subissem a hashtag "Guskey merece respeito", que se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social. O diretor da atração Boninho chegou a responder um tweet sobre o assunto: "De onde tiraram essa onde que a gente não respeita?", questionou.

Intolerância religiosa e respeito

Na madrugada de segunda-feira (20), Cristian acordou e flagrou Nicácio próximo à cama de Gustavo e Key, no Quarto Fundo Mar, após o médico sair para pedir remédio para dor à produção do programa. Na manhã seguinte, o empresário conversou com o casal de amigos sobre o caso.

"Acordei e ele estava parado na frente da cama de vocês. Ele estava parado fazendo uns negócios. Quando olhei de novo, o Gustavo estava rezando. Aí eu rezei também", declarou Cristian na época.

"Eu vi e falei para ele [Gustavo], 'ele [Fred] está aqui'. E ele [Gustavo], não", respondeu Key. A jogadora de vôlei enfatizou ainda que estava com medo, e que "apertaria o botão para sair do programa”. O empresário reiterou que rezou após ver Nicácio.

Nas redes sociais, usuários apontaram que as falas do trio eram intolerância religiosa. Fred Nicácio segue uma religião de matriz africana, o Candomblé. A equipe do participante afirmou que mais uma vez a religião dele está sendo vista como algo ruim.

VEJA DIÁLOGO

Mais tarde, durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt destacou a diversidade religiosa presente entre os participantes da edição e a necessidade de respeitar cada uma delas.

Tadeu Schmidt Apresentador "Vocês já repararam na diversidade da casa? Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor ou pior que as outras. Não tem religião do bem e do mal. Todas têm os mesmos respeitos, todas têm a nossa admiração. Então é assim no Brasil e é assim no BBB."

Após o discurso, Cristian chegou a procurar Nicácio e perguntou por que o médico estava parado no quarto durante a madrugada.

"Teve um momento que eu realmente tava aqui fora, entrei, parei no meio do caminho pra tentar enxergar onde tinha mala pra conseguir andar”, explicou o profissional da saúde na ocasião.

Cristian Ex-BBB e empresário "Me senti meio mal. Cara, não tenho nenhum problema com religião. Respeito todas. Não tô julgando nada de religião. Não sei se esse assunto foi à tona… Às vezes você solta algumas palavras que deve ser da tua religião, axé, Oxum… Oxum é um Deus, alguma coisa assim. Não que eu não me sinta confortável, mas eu não entendo e eu fico assim meio receoso…”

No entanto, Nicácio não entendeu a ligação entre os assuntos e ficou surpreso. Após o fim da conversa, ele refletiu sobre as falas do empresário.

Fred Nicácio Participante do BBB 23 e médico “Era só o que me faltava, ser atacado com intolerância religiosa nessa altura do campeonato. Ele insinuou que eu tava na frente da cama dele, de madrugada, fazendo o quê? Insinuou que eu tava tacando alguma coisa nele, é isso?”, refletiu.

