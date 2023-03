Maíra Cardi assume relacionamento com Thiago Nigro, o 'Primo Rico': 'conexão verdadeira'

A influenciadora Maíra Cardi assumiu um novo relacionamento, após o fim do casamento com o ator Arthur Aguiar. Nesta quarta-feira (1), ela e o coach de finanças Thiago Nigro, também conhecido como "Primo Rico", revelaram que estão juntos.

Em uma publicação conjunta, o novo casal disse que o romance partiu de uma admiração mútua. "Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba", diz o comunicado divulgado pelos dois.

Embora ainda estejamos conhecendo um ao outro, estamos felizes e confiantes de que temos uma conexão verdadeira e duradoura. Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas", continua o texto.

Suposto romance secreto

Enquanto a fila oficialmente anda para Maíra Cardi, o ex-marido dela, Arthur Aguiar estaria vivendo um affair secreto com a cantora Rafaela Porto. A informação foi constatada a partir de publicações dos dois, no Instagram, onde postaram vídeos durante o Carnaval em que aparentavam estar no mesmo hotel.

A jovem já participou de programas como “The Voice Brasil”, em 2018, quando ficou famosa, e do reality da MTV “De Férias com o Ex”.

O casamento entre Maíra Cardi e Arthur Aguiar acabou em outubro do ano passado. O relacionamento foi cercado de polêmicas, após a própria influenciadora revelar que foi traída diversas vezes pelo ex-companheiro. Juntos, os dois têm uma filha.