Arthur Aguiar vive romance com a cantora Rafaela Porto, diz perfil

O perfil do Instagram @segueacami, informou que Arthur Aguiar está vivendo um affair com a cantora Rafaela Porto, que mora em Fortaleza. A informação foi constatada a partir de publicações dos dois, no Instagram. Eles postaram vídeos durante o Carnaval em que aparentavam estar no mesmo hotel.

Rafaela já participou de programas como “The Voice Brasil”, em 2018, quando ficou famosa, e do reality da MTV “De Férias com o Ex”.

Ela também já foi apontada como affair do jogador Neymar, em 2019, após serem flagrados no mesmo camarote no Carnaval daquele ano.

Já Arthur está solteiro desde o fim do casamento com Maíra Cardi, em outubro do ano passado.