Advogado insiste que Key Alves será ouvida sobre assassinato de Leandro Lo

Apesar de o juiz Roberto Zanichelli Cintra ter negado o pedido de depoimento de Key Alves no caso Leandro Lo, o advogado Claudio Dalledone, que defende o policial Henrique Otavio Oliveira Velozo, assassino confesso do lutador, informou ao UOL que a atleta ainda poderá ser ouvida no procedimento interno da Polícia Militar.

“Só estava aguardando a decisão do juiz, mas ela vai ser ouvida. Ela vai sair da casa, vai até uma unidade Policial Militar e vai prestar conta disso que ela está jogando ao vento. Isso pode ser muito prejudicial ao caso”, disse o advogado.

Ele ainda criticou as falas da jogadora de vôlei no reality show.

“Key Alves teve uma conduta deplorável, faltou com a verdade dizendo que tinha visto e que o Leandro Lo não havia feito nada. Isso pode gerar um efeito retórico no caso e atrapalhar a correta dimensão do que realmente aconteceu. O processo criminal é uma reconstrução do que ocorreu. Quando pessoas buscam, com mentiras, participar desse protagonismo, de um caso de repercussão como esse, isso atrapalha a credibilidade da justiça”.

'Sister' diz ter presenciado morte de lutador

Durante sua participação no BBB 23, Key contou a Cara de Sapato, que era amigo de Leandro Lo, que presenciou a morte do lutador.

“Eu vi tudo, foi na minha frente. Lá fora eu te conto”, disse a jogadora de vôlei. A afirmação de Key Alves levou Cara de Sapato às lágrimas.

O diálogo entre os brothers viralizou na internet, e não demorou a chegar aos amigos de Leandro Lo, que pediram, através das redes sociais, para que Key Alves prestasse depoimento sobre o caso.