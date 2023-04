Maíra Cardi tatua iniciais de Thiago Nigro após um mês de namoro

A coach e ex-BBB Maíra Cardi tatuou as inicias do youtuber Thiago Nigro após um mês de namoro. O responsável pela tatuagem foi o vencedor do BBB 8, o tatuador Rafinha Diniz.

O ex-brother publicou fotos e vídeo do momento nesta quarta-feira (12). “Recebi Maíra Cardi no estúdio…Fizemos uma tattoo muito especial”, escreveu ele.

Em seus Stories, Maíra postou uma foto com Thiago Nigro no avião, em que também é possível ver sua nova tatuagem, mas não deu mais detalhes. Os dois assumiram o romance publicamente no início de março.

Reações nas redes sociais

Nos comentários do post, a coach recebeu críticas pela rapidez que fez a tatuagem. “Gente, nada contra a Maíra, até porque não a conheço, mas gente… Ela ama muito rápido! Ela conhece a pessoa e já entrega a alma para o rapaz. Misericórdia”, publicou uma pessoa.

“Ela não aprendeu com a tatuagem do Arthur? Errar uma vez é humano”, postou outra, se referindo ao ex-marido da coach, Arthur Aguiar.