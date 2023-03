Maira Cardi diz querer ser 'submissa todos os dias' ao novo namorado e é detonada na web

Maira Cardi foi detonada nas redes sociais nesta quarta-feira (8) ao se declarar ao namorado Thiago Nigro e dizer que quer ser submissa a ele todos os dias. Diversas pessoas comentaram que a fala foi um "desserviço para população".

"Eu encontrei o único homem que serei e desejo ser submissa todos os dias da minha vida, daqui em diante", disparou Maira.

"No Dia das Mulheres, a mona lança uma dessas, falando que quer ser submissa ao namorado novo. Pelo amor de Deus. Maira Cardi segue sendo um desserviço para população desde sempre", criticou uma mulher no Twitter.

Maira continua a declaração, em seu Instagram compartilhando um "ensinamento" de sua avó: "A Maíra precisa encontrar um homem que tenha a masculinidade superior a dela!' A mesma vó que passou a vida me dizendo: ‘Homem não presta, não acredite neles’. Contraditório, né?", disse Cardi.

Repercussão

Com a repercussão, Maíra fez um novo post no stories nesta quarta e disse que a sua frase sobre submissão foi "tirada de contexto". No entanto, ela não explicou o que quis dizer.

"Nesse movimento descartável, todos perdemos, pois o recado que fica é sempre inferiorizando a mulher. Hoje quando eu escrevo algo já sei que vão tirar de contexto", defendeu-se Maira.