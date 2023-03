Irmã de MC Paiva dispara contra a mãe: 'extremamente gananciosa'

Bárbara Braga, irmã de MC Paiva, preso por desacato a policiais nesta terça-feira (7) em São Paulo, confirmou o relato do artista sobre as exigências financeiras exageradas da mãe. O funkeiro havia afirmado que a matriarca pediu três apartamentos, um carro e um celular, situação que Bárbara definiu como extremamente gananciosa.

“Eu venho aqui pelo meu irmão e pela minha família, todo mundo está sendo exposto por causa da minha mãe. Situação chata e complicada, porque ela tem diversos transtornos psicológicos: ela é narcisista, tá tendo comportamentos de gente psicopata, que pensa apenas nela, não pensa nas consequências das coisas, tá muito complicado”, desabafou a irmã do artista nas redes sociais.

Segundo Bárbara, as exigências da mãe aumentaram desde que ficou MC Paiva ficou famoso. “A fama subiu a cabeça da minha mãe de uma forma assustadora. Ela está extremamente gananciosa", declarou.

A familiar do funkeiro ainda comentou que, por conta desse comportamento, a matriarca irá se internar em uma clínica psiquiátrica.

"Ela quer três apartamentos, um carro caríssimo, importado, mais o Iphone. E se o Davi der tudo pra ela, depois ela vai querer mais e mais e mais e mais. Tá difícil. Ela falou que ia se internar daqui a 15 dias", completou Bárbara.

Prisão de MC Paiva

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que MC Paiva foi detido por desacato, às 20h45 desta terça-feira (7), em São José dos Campos.

Na ação, policiais militares realizavam patrulhamento e viram o carro do funkeiro, um I/Porshe, trafegando sem placa de identificação. Ao acelerar o carro, MC Paiva teria batido na lateral da viatura.

"Os PMs realizaram a abordagem e o motorista acelerou ainda com o sinal vermelho, batendo na lateral da viatura. Ele foi abordado e insultou os militares. No interior do veículo foi encontrado uma garrafa de bebida alcoólica. O autor passou por teste do bafômetro que resultou negativo para embriaguez. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos, onde foi registrado um Termo Circunstanciado e encaminhado ao Jecrim", diz a nota.

O funkeiro é conhecido por músicas como “Casei Com a Put*ria” e “Bandido não dança”. Após ser detido, deve pagar multa de R$ 2.934,70, e terá a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Nas redes sociais, fãs manifestaram apoio e criticaram a forma como abordagem aconteceu.