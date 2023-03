Horas antes de ser preso, MC Paiva desabafou sobre mãe pedir apartamentos e carro: 'fora de si'

Horas antes de ser registrado sendo preso no Interior de São Paulo, nessa terça-feira (7), MC Paiva desabafou sobre problemas que vem enfrentando com a mãe, Michelle Xavier. Intérprete de sucessos como "Bandido Não Dança" e "Casei Com a P*taria", o funkeiro revelou que, após ficar famoso, a matriarca exige que ele lhe dê três apartamentos e um carro. Ele afirma que não tem como atender aos pedidos da familiar.

"Estou com uns problemas familiares, que estão mexendo emocionalmente comigo, e profissionalmente atrapalhando minha carreira, referente a minha mãe", iniciou na série de Stories publicada no Instagram.

Com os mais de 5 milhões de seguidores na rede social, o cantor compartilhou um áudio, supostamente enviado pela mulher, em que ela pede os bens e afirma que, caso não seja atendida, ele poderia sofrer "consequências". As informações são do portal R7.

"Amanhã, lá para às 10h, quero que você ligue para o Marcos para a gente ver os apartamentos. Quero almoçar no shopping e também quero ver o meu carro. Quero ver essas três coisas, se por um acaso não der, haverá consequências", disse Michelle na gravação.

Na ocasião, o MC reforçou o amor que sente pela familiar, mas defendeu que ela estaria "fora de si".

Única coisa que queria era que ela tivesse orgulho de mim. Antes de eu ser MC Paiva sou o filho dela Davi. Sei que casa, carro, celular, moto, essas coisas, bem materiais, não compram amor. Ssei bem disso, por isso que sempre estou na casa dela", lamentou.

Em seguida, disse que quando ele ou as irmãs visitam a matriarca é comum haver brigas. "Fui criado sozinho. Dos 15 para cima sempre morei sozinho. Infelizmente, tudo que aprendi foi na rua", detalhou.

O funkeiro ainda explicou que, apesar de já ter emplacado alguns sucessos, ainda não conseguiu uma condição financeira suficiente para acatar os pedidos de Michelle.

Não tenho de onde tirar esse dinheiro. Estou guardando meu ‘dinheirinho’ para comprar minha casa. Não estou aguentando não", desabafou.

"Poderia ser quem for, mas é minha mãe, a gente tentou fazer, já que era um pedido dela, os três apartamentos, a gente falou: 'Vamos fazer então do seu jeito mãe, você não gostou da casa que eu te dei, mas é isso mesmo, agora ela não quer mais'", finalizou o MC.

Em dezembro do ano passado, o cantor deu uma casa de presente para a familiar, conforme o portal. "Te amo, mãezinha, feliz Natal. Toma aí seu presente: casa nova. Ainda falta bastante coisa para terminar na casa, mas ano que vem começamos a morar no nosso novo lar. Te amo", escreveu ele na época.