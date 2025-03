Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de março

A resposta que você busca já está dentro de você. Mas para ouvi-la, é preciso silenciar. Assim como o fundo do mar esconde sua imensidão sob as ondas agitadas, sua intuição só pode ser captada quando o barulho ao redor diminui. As respostas estão chegando, mas se houver ruído demais – externo ou interno – elas podem passar despercebidas.



Hoje, a Lua se opõe ao Nodo Sul, trazendo à tona temas que serão intensificados pelo eclipse do dia 14 de março. Mercúrio encontra o Nodo Norte em Peixes, abrindo espaço para uma visão mais ampla do que está por vir. No entanto, cuidado com ilusões e enganos – nem tudo que parece claro agora é realmente verdade.

Signo de Capricórnio hoje

Suas palavras têm impacto e podem criar ou desfazer conexões. O que você está comunicando ao mundo? Antes de reagir a qualquer situação, reflita sobre a intenção por trás das suas falas. A escuta também é uma ferramenta poderosa de entendimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.