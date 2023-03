Thiago Nigro nega traição a ex-namorada Camila Ferreira após assumir relação com Maíra Cardi

O coach de finanças Thiago Nigro negou que foi casado com Camila Ferreira e traiu ela. Os boatos de infidelidade surgiram após ele assumir namoro com a influenciadora Maíra Cardi.

Em publicação em stories do Instagram nesta quarta-feira (1º), Nigro afirmou que nunca foi casado. Ele também disse que iniciou o novo relacionamento estando solteiro.

Legenda: Thiago Nigro se pronunciou após boatos de que teria traído esposa Foto: Reprodução/Instagram

"Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento. Eu nunca fui casado – então não confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo)", disse.

Boatos de traição

Após o anúncio do relacionamento do envolvimento do ex-namorado com Maíra Cardi, Camila Ferreira fez um comentário enigmático nas redes sociais.

Respondendo o comentário de um seguidor, que escreveu “mulher não chora, mulher fatura”, em uma de suas publicações, ela deixou um emoji com um pequeno sorriso e uma lágrima e um coração.

Ferreira recebeu diversas mensagens de apoio dos seguidores. Usuários relembraram que o ex-casal contratou Maíra para ajudá-los a emagrecer, no início de janeiro, e levantaram a possibilidade de uma traição ter acontecido durante o período.

Muitos apontaram também que o término do relacionamento de Thiago e Camila foi anunciado há apenas um mês.