Ex de Thiago Nigro, Camila Ferreira recebe apoio após empresário assumir romance com Maíra Cardi

Após Maíra Cardi e Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”, revelarem estar juntos, nesta quarta-feira (1º), a ex-esposa do influenciador, Camila Ferreira, deixou um comentário enigmático nas redes sociais. Ferreira e Nigro estavam juntos há anos, e anunciaram o fim do casamento no dia 31 de janeiro. Apesar da separação, o ex-casal ainda administra o Grupo Primo juntos.

Respondendo o comentário de um seguidor, que escreveu “mulher não chora, mulher fatura”, em uma de suas publicações, Camila deixou um emoji com um pequeno sorriso e uma lágrima e um coração.

Na publicação, os seguidores de Ferreira ainda publicaram mensagens de apoio para a influenciadora: “Deixei de seguir ele e tô te seguindo. Mulheres unidas conseguem tudo, estamos com você, Cá”.

Acusações de traição

Nos comentários, usuários relembraram que o ex-casal contratou Maíra para ajudá-los a emagrecer, no início de janeiro, e levantaram a possibilidade de uma traição ter acontecido durante o período.

Um dos perfis falou sobre o ocorrido: “Os dois te apunhalaram nas costas. Chocada. Nunca imaginei que ele faria algo desse tipo. Sinceramente, eu consigo imaginar a sua dor. Fica bem!”.