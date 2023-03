Viúva de Kobe Bryant é indenizada em R$ 150 milhões por vazamento de fotos do acidente do jogador

A viúva de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, finalizou acordo de US$ 28,85 milhões, cerca de R$ 150,7 milhões, com o condado de Los Angeles, Califórnia.

A quantia será de indenização das fotos vazadas do acidente de helicóptero em 2020 que tirou a vida Kobe, da filha do casal, Gianna, e de sete outras vítimas.

O valor ainda inclui US$ 15 milhões (cerca de R$ 78,3 milhões) concedido a Vanessa por um júri em agosto de 2022. A informação foi confirmada pelo advogado da viúva, Luis Li, em entrevista ao tabloide britânico The Mirror.

"Hoje marca o ponto culminante da corajosa batalha da Sra. Bryant para responsabilizar aqueles que se envolveram nessa conduta grotesca. Ela lutou pelo marido, pela filha e por todos aqueles na comunidade cuja família falecida foi tratada com o mesmo desrespeito. Esperamos que sua vitória no julgamento e este acordo ponham fim a esta prática", explicou.

Ainda em 2020, após o acidente fatal em Calabasas, na Califórnia, policiais e bombeiros fizeram fotos dos corpos e do desastre, divulgando em seguida. O processo de autoria de Vanessa alegou "ações ultrajantes" do Departamento do Xerife "causaram sofrimento emocional e severo".

Chris Chester, que perdeu a filha e esposa no acidente, também entrou com o processo. Em agosto de 2022, Chris e Vanessa tiveram os argumentos aceitos pelo júri, com uma primeira condenação no valor de US$ 16 milhões (R$ 81 milhões).