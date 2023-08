Sam Asghari confirma divórcio com Britney Spears

Chegou ao fim o casamento de Britney Spears e Sam Asghari. A notícia, que já havia sido especulada nos últimos dias, foi confirmada pelo modelo. Os dois se relacionaram por 6 anos, sendo 1 ano e dois meses de casados.

Em publicação no Instagram, Sam desabafou sobre o término, pedindo privacidade e respeito neste momento difícil.

"Depois de 6 anos de amor e compromisso um com o outro, minha esposa e eu decidimos terminar nossa jornada juntos. Vamos levar o amor e o respeito que temos um pelo outro. Desejo a ela o melhor sempre. Merd*s acontecem. Peço por privacidade. Parece ridículo, então vou pedir que todos, incluindo a mídia, sejam gentis e atenciosos" escreveu o modelo.

Uma fonte próxima à cantora afirmou que Sam confrontou Britney sobre uma suposta traição e os dois tiveram uma grande briga. O ex-casal estaria com problemas há meses, inclusive com agressões físicas. O modelo já teria se mudado da casa onde morava com a estrela pop.

O casamento foi realizado com acordo pré-nupcial que protege os bens da cantora, mas pode haver conflitos financeiros para o término se concretizar, segundo a fonte.

CASAMENTO ÍNTIMO

Britney e Sam começaram a se relacionar em 2016, quando ele participou de um dos clipes da cantora. Os dois se casaram em junho de 2022, em uma cerimônia íntima na casa dos dois na Califórnia.

Informações da revista People apontam que Britney e Sam tiveram cerca de 60 convidados na cerimônia, entre eles alguns famosos como Madonna, Paris Hilton, Kathy Hilton e Drew Barrymore.

Durante a luta de Britney para se livrar da tutela do seu pai, Sam demonstrou grande apoio à artista. Jamie Spears entrou com pedido para o fim da tutela em 2021, após treze anos controlando a vida pessoal e financeira da artista.