Britney Spears e Sam Asghari se casam em Los Angeles, nos Estados Unidos

A cantora Britney Spears e o modelo Sam Ashgari se casaram nessa quinta-feira (9), em uma cerimônia íntima. Em um vestido Versace, a "princesinha do pop" chegou em uma carruagem especial para a cerimônia.

O responsável pelos primeiros registros do casamento foi o fotógrafo Kevin Ostajewski, que usou as redes sociais para divulgar o trabalho.

Legenda: Britney e o marido fotografados em uma varanda durante a celebração Foto: Reprodução/Instagram Kevin Ostajewski

Informações da revista People apontam que Britney e Sam tiveram cerca de 60 convidados na cerimônia, entre eles alguns famosos como Madonna, Paris Hilton, Kathy Hilton e Drew Barrymore.

Legenda: Madonna foi uma das convidadas famosas da festa Foto: Reprodução/Instagram Kevin Ostajewski

Fontes da revista contaram que a artista caminhou até o altar sozinha e ao som de "Can't Help Falling in Love", de Elvis Presley.

"Ela queria um casamento de conto de fadas e ela teve isso. Ela está muito empolgada com o casamento", disse outra fonte da publicação sobre a celebração.

Entre os convidados, no entanto, não estavam os filhos da cantora. Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15, filhos da cantora com Kevin Federline, não compareceram à festa.