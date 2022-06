Adriane Bonato fala de casamento após primeira noite com Claudia Rodrigues

Após anunciar estar namorando com Claudia Rodrigues, sua ex-empresária, Adriane Bonato, contou em entrevista ao jornal Extra que os planos de um casamento entre as duas de fato existem. O nome de Bonato ficou em evidência na última semana após a atriz se declarar publicamente com um pedido de casamento.

Adriane deu detalhes do primeiro encontro entre as duas após a repercussão do caso. "Encaixou! (risos) Foi uma noite maravilhosa. Beijei muuuito" diverte-se ela, repetindo o bordão de Talia, personagem de Claudia Rodrigues no "Zorra total".

"Falando nesse bordão, eu realizei um sonho. Todo muito queria beijar a Talia, mas ela só tinha beijado o Chico Anysio. Mas foi um selinho. Agora, a única pessoa que beijou, beijou muuito, e beijou mesmo, fui eu", disse.

A empresária confessa que há pelo menos sete anos amava Claudia Rodrigues em segredo, dentre os dez que trabalharam juntas. Mas, ao contrário do que insinuavam ao longo desses anos, elas nunca namoraram.

"Eu já tive que falar várias vezes ao longo dos anos para as pessoas não inventarem situações que não existiam. Eu vivia um amor platônico, mas em silêncio. Tive o estalo de que a amava em 2015, quando Claudia se internou para passar pelo transplante de células tronco. Mas nunca me declarei. Meu trabalho é muito importante para mim, jamais misturaria as coisas", revelou.

Em março desde ano, Adriane encerrou a parceria empresarial com a atriz, após Claudia Rodrigues dar sinais de que tinha se apaixonado por ela.

"Estávamos em uma festa e Claudia me roubou um selinho. Eu fiquei sem entender. Ela, sempre muito direta, disse que estava apaixonada por mim, perguntou por que eu não ficava com ela. Disse que (a atriz) estava confundindo as coisas. E aí a gente estava trancada em casa pela pandemia, às vezes Claudinha vinha querendo falar, até que resolvi dar um basta. Eu tinha viagens que queria fazer e me afastei, fiquei com zero contato com ela para que se organizassem os sentimentos", contou.

Ela conta ter sido o pior de sua vida, quando tentava acompanhar os passos de Claudia, de longe. A atriz, ao fazer o pedido de casamento, revelou que também viveu triste nos últimos meses.

As duas agora se mudaram para o Rio de Janeiro. "Estamos aqui juntas. É que a gente já vivia uma vida de casadas, né? Só não dormíamos juntas (risos). A química bateu. E sabíamos que bateria. A gente vai casar", disse Bonato.

Pedido de casamento

O pedido de casamento aconteceu meses após Adriane se desligar do cargo de empresária da atriz. Ao publicar um vídeo no dia de seu aniversário de 52 anos, Claudia Rodrigues disse que a data não tinha o mesmo significado sem a companheira.

"Queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido! Quero dividir com vocês o que está acontecendo comigo e por que estou tão triste, sem vontade de fazer nada", disse a artista.

'Há 10 anos, cuida de mim'

"Vocês sabem que tenho esclerose múltipla há 22 anos, e Deus me deu um anjo da guarda que, há 10 anos, cuida de mim, da minha carreira, de toda a minha vida: Adriane Bonato. Que sempre esteve do meu lado em todos os momentos. O que vocês não sabem é que esses dez anos foram os melhores dez anos da minha vida. Nunca fui tão feliz, tão bem cuidada. E todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum", finalizou na ocasião.