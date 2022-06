Claudia Rodrigues recebe resposta de Adriane Bonato sobre pedido de casamento: 'vamos namorar'

Após Claudia Rodrigues se declarar para Adriane Bonato, com quem trabalhou por dez anos, a atriz recebeu resposta do pedido de casamento durante reencontro na quarta-feira (8). Em entrevista à Revista Quem, realizada na tarde desta quinta-feira (9), a ex-empresária de Claudia compartilhou que elas iniciaram um relacionamento.

"Vamos namorar, vamos ver se temos química, vamos ver se a gente se gosta sexualmente falando e, aí, aceito casar com ela", detalhou Adriane.

A empresária, que rompeu a parceria profissional entre as duas em março deste ano, explicou que se afastou de Claudia para que a atriz entendesse os próprios sentimentos.

Elas moraram juntas em Curitiba, mas ficaram distantes quando Adriane passou uma temporada no Rio de Janeiro.

Medo do preconceito

Durante reencontro, Claudia e Adriane conversaram principalmente sobre preconceito. "Nessa última noite, de quarta para quinta, eu nem dormi. Eu sou gay assumida desde os meus 17 anos, mas já tive más experiências com demonstrações de preconceito", compartilhou a empresária.

"Gosto de mulher e sou feliz com o meu corpo. A Claudinha não é gay nem é bi. Ela se apaixonou pela Adriane”.

A empresária ainda explicou que foi somente em 2020 que Claudia começou a demonstrar interesse amoroso por ela.

Adriane, por sua vez, disse que o amor pela atriz começou há cinco anos, mas que até assumirem, o relacionamento das duas sempre foi profissional.

Adriane Bonato Empresária “De uns cinco anos para cá, me apaixonei pela Claudia. Vivia esse amor sem falar nada para ela. Não queria que misturasse as coisas e que, de alguma forma, isso afetasse em seus tratamentos”.

Pedido de casamento

O pedido de casamento aconteceu meses após Adriane se desligar do cargo de empresária da atriz. Ao publicar um vídeo no dia de aniversário de 52 anos, Claudia Rodrigues disse que a data não tinha o mesmo significado sem a companheira.

"Queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido! Quero dividir com vocês o que está acontecendo comigo e por que estou tão triste, sem vontade de fazer nada", disse a artista.

'Há 10 anos, cuida de mim'

"Vocês sabem que tenho esclerose múltipla há 22 anos, e Deus me deu um anjo da guarda que, há 10 anos, cuida de mim, da minha carreira, de toda a minha vida: Adriane Bonato. Que sempre esteve do meu lado em todos os momentos. O que vocês não sabem é que esses dez anos foram os melhores dez anos da minha vida. Nunca fui tão feliz, tão bem cuidada. E todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum", finalizou na ocasião.

