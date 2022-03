Claudia Rodrigues e empresária Adriane Boneto encerram parceria: 'quase 10 anos de muita dedicação'

A empresária Adriane Boneto, que gerenciava a carreira da atriz Claudia Rodrigues desde 2013, anunciou nesta quinta-feira (24), o fim da parceria. "Encerro esse ciclo com a certeza do dever cumprido", disse em nota enviada ao site Splash, do Uol.

"Foram quase 10 anos de muita dedicação, amor, carinho, respeito e parceria, passamos por muita coisa juntas, lutamos diariamente todos esses anos e graças a Deus vencemos todas as batalhas, até as impossíveis", comentou a empresária.

Adriane foi muito importante para a atriz durante os diversos períodos que ela esteve internada em razão da esclerose múltipla, em 2021. A dupla tinha uma relação muito próxima, que ia além do profissional.

"Levo no meu coração uma gratidão enorme pela oportunidade e satisfação de ter trabalhado com a melhor comediante desse país, e fico feliz e muito realizada por ter feito parte dessa história de grandes vitórias", ponderou Adriane.

A empresária conclui a nota: "Torço para que o sucesso e as vitórias continuem e que a felicidade seja uma companheira assídua dela e de todos que continuarão nessa missão, assim como foi a minha, durante todo o período que trabalhei com a Claudinha".

Nova gestão

Por meio do Instagram, Claudia Rodrigues já anunciou a nova gestão de sua carreira. O Grupo Calone ficará responsável pelos trabalhos e pela comunicação da atriz e comediante.

"Após 10 anos, a empresária, Adriane Bonato, encerra seu contrato profissional com Claudia, deixando toda gestão para futuros contatos e trabalhos sob responsabilidade do Grupo CALONE. Agradecemos Adriane pela dedicação e carinho em todos esses anos e desejamos sucesso em sua nova jornada", diz texto.