Claudia Rodrigues e empresária sofrem tentativa de assalto: "lutou com o bandido em minha defesa"

A atriz Claudia Rodrigues revelou nas redes sociais que sofreu uma tentativa de assalto nessa segunda-feira (20) ao chegar em uma consulta de rotina. A eterna Marinete, de "A Diarista", detalhou que a sua empresária, Adriane Bonato, entrou em luta corporal para defendê-la dos criminosos.

"Gente, hoje fomos assaltadas, mas estamos bem. Quero tranquilizar vocês que estão me mandando mensagens de que foi um susto, mas nada de grave aconteceu. Minha empresária e amiga lutou com o bandido em minha defesa e mesmo ferida não deixou ele me atingir. Sou grata pela proteção de Deus e pelas orações de vocês!”, afirmou a artista diagnosticada com esclerose múltipla em 2000.

À Quem, a empresária detalhou que o assaltante estava de bicicleta quando arrancou o cordão do pescoço da atriz. O confronto físico ocorreu no momento em que Adriane tentou pegar o acessório de volta. O suspeito saiu sem levar o colar.

"Fomos ao médico para consulta de rotina. Estacionei o carro em frente ao edifício e ela estava com andador. Entre o carro e o edifício tinha uma ciclovia e o bandido passou de bicicleta e arrancou bruscamente o cordão da Claudinha. Eu automaticamente puxei ele, e ele puxou meu cordão também", disse à revista.

Adriane Bonato também comentou o caso no Instagram, detalhando que teve parte da blusa rasgada e arranhões após o embate com os suspeitos.

"Hoje, como sempre, acompanhei a Claudinha em mais um dia de sua rotina de cuidados com a saúde e fomos surpreendidas por um assaltante. Claro que não pensei duas vezes em protegê-la e fui para cima do bandido, mas quero tranquilizar vocês de que apesar de alguns ferimentos, estou bem e a Claudia também!".