Camila Queiroz negocia retorno à Globo para terceira temporada de 'Verdades Secretas'

Ao que tudo indica, a atriz Camila Queiroz poderá retornar à Globo, mesmo após saída polêmica da emissora. As informações são da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Conforme a publicação, Camila está em negociação com a TV Globo para integrar o elenco de 'Verdades Secretas 3'.

A direção, inclusive, não descartaria a possibilidade de um retorno, mas a depender de qual desfecho será selecionada para essa segunda temporada.

"A assessoria da atriz confirma a possibilidade concreta que esta mesma coluna divulgou sobre a participação de Camila Queiroz na terceira temporada de Verdades Secretas, caso o final escolhido seja o primeiro", confirmou a equipe da atriz, que deixou repentinamente a segunda temporada do folhetim de Walcyr Carrasco, após impor condições para concluir o trabalho.

Apesar da possibilidade de retorno de Camila à TV Globo, o empresário dela, Ricardo Garcia, continua não sendo bem-vindo na emissora.

Garcia foi acusado de dificultar as negociações para manter a artista em Verdades Secretas 2, até o fim das gravações.

Quem é o empresário de Camila Queiroz

Também conhecido como Ricky, Ricardo Garcia é sócio do marido de Camila, Klebber Toledo, na agência 13th Productions.

De acordo com o Notícias da TV, o agente da atriz é neto de Isaura Garcia, uma das cantoras de MPB mais populares no Brasil no século 20.

Fontes da Rede Globo também informaram ao site que Camila Queiroz é a "única estrela" do casting de Ricky, que não teve habilidade para lidar com a situação envolvendo a atriz na emissora.

Finais diferentes

Na última sexta-feira (17), foram disponibilizados no Globoplay dois finais distintos para 'Verdades Secretas 2'. Quando a novela for ao ar na televisão, em 2022, a TV Globo deverá escolher apenas um deles. Caso seja o primeiro, estará confirmado o retorno de Camila Queiroz.