Claudia Rodrigues está tendo 'aviso de possível surto' de esclerose múltipla, diz empresária

A empresária da atriz Claudia Rodrigues, Adriane Bonato, usou as redes sociais na quinta-feira (15) para falar que os exames que a comediante fez apontaram que ela está tendo um "aviso de possível surto" de esclerose múltipla devido à falta de remédios para tratar a doença crônica. A artista teve que suspender a medicação parar receber as doses da vacina contra a Covid-19.

No dia 9 de julho, Claudia passou mal e foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Ela teve dormência no braço e perna direita, muita cefaleia, febre e confusão mental", contou Adriane, acrescentando que foi descartada a Covid-19, pois o teste deu não reagente.

De acordo com a empresária, a interrupção aconteceu porque os medicamentos não poderiam ser tomados no intervalo entre a primeira e a segunda doses do imunizante, pois poderiam causar efeitos, até mesmo a morte.

"Nós optamos pela vacina contra a Covid-19, que era o mais importante, já que a imunidade dele é baixa devido ao transplante", diz.

O intervalo para Claudia voltar a tomar o remédio depois da segunda dose, afirma Adriane, seria de três meses, "para não correr nenhum risco".

Exames

"Infelizmente, depois de todos os exames feitos, resultados excelentes de alguns deles - até melhores do que os passados - outros nos levaram a ver que o que ela está tendo é um aviso de um possível surto", pontua a empresária.

"Por não estar tomando o medicamento (para tratar a esclerose múltipla), ele não está mais no corpo dela. Então, a qualquer momento isso (surto) pode acontecer, e a gente não quer porque as consequências podem ser trágicas. Já aconteceu de ter óbito pela quebra de protocolo, e é isso estávamos evitando fazer (suspender a medicação até que a atriz receba a segunda dose da vacina), mas infelizmente não tem outra saída", destaca.

Tratamento para prevenir o surto

Adriane diz que o remédio chegará nesta sexta-feira (16), e que Claudia vai tomá-lo para prevenir o surto de esclerose múltipla.

Em um vídeo divulgado no Instagram, a empresária pede que as pessoas entrem em uma corrente de oração para que nada de ruim aconteça com a comediante. "E vai dar. Ela é uma fênix, uma vitoriosa", ressalta.

"Conseguimos nestes oito anos, juntas, fazer tudo para que ela estivesse tão bem como ela estava. Eu sei que ela vai ficar bem, tenho certeza"

Críticas

Adriane Bonato criticou os gestores públicos ao mencionar que o imunobiológico da Pfizer - o qual Claudia Rodrigues recebeu, a primeira dose, no dia 25 de maio - pode ser aplicado em um intervalo de três semanas, seguindo os protocolos e indicações da empresa alemã BioNTech.

"Não estou aqui para falar de política. Eu só queria que respeitassem a gente. Por que não escolheram três semanas? Se tivesse sido assim, ela (Claudia Rodrigues) já teria sido imunizada e não estaria passando por nada disso que está passando, porque já teria tomado a medicação (para a esclerose múltipla) e não estaria correndo o risco de até morrer, por causa disso, dessa irresponsabilidade, da má gestão pública", expôs.

"Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quanta dor e sofrimento podiam ter sido evitados?", perguntou aos seguidores, reforçando o pedido de consciências das pessoas.

"Parem com as festas clandestinas, senão isso não acaba nunca. Vamos usar máscara, álcool gel. A luta continua, pode ter certeza".