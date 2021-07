Claudia Rodrigues é internada após passar mal com sintomas de esclerose múltipla

A atriz Claudia Rodrigues, 50, foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar mal nesta sexta-feira (9) com sintomas de esclerose múltipla (EM), doença com a qual vive há mais de 20 anos. Ela sentiu dormência no corpo e confusão mental.

Médicos descartaram Covid-19 após a realização de teste. Atriz passará por uma bateria de exames nos próximos dias, segundo informou a sua assessoria à Revista Quem.

Claudia teve "dormência no braço e perna direita, muita cefaleia e confusão mental" e todos os sintomas apontam para uma crise de EM. No entanto, a atriz está consciente, conforme nota.

Suspensão de remédio para se vacinar

Ainda de acordo com a assessoria da atriz, Claudia teve de suspender o uso de uma medicação que tomaria em junho para poder se vacinar contra a Covid-19. Rodrigues recebeu a primeira dose da Pfizer em 25 de maio.

Como precisa esperar a segunda dose e o medicamento vem dos Estados Unidos, ela só poderá voltar a tomar o remédio Ocrevus em dezembro.

Internações

Em abril, Claudia foi internada em Curitiba com febre e dores no corpo, principalmente no braço direito. No fim do ano passado, Cláudia Rodrigues esteve internada por mais de uma semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações de saúde.