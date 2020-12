Claudia Rodrigues recebe alta após uma semana

A atriz Claudia Rodrigues recebeu alta do hospital e já está em casa. A atriz estava internada no Hospital Albert Einstein, desde a última segunda-feira (30) por conta de complicações de saúde. Ela sofre há mais de 20 anos de esclerose múltipla.

Pelas redes sociais, mandou um recado aos fãs que torceram por ela. "Oi, gente, está tudo bem. Após uma semana, já estou em casa, continuem as orações e agora peço que também incluam nas orações, às 18h, a minha amiga Nicette Bruno, que está internada com Covid e precisando da nossa energia", disse ela em um trecho do vídeo. Curiosamente, Nicette foi quem escreveu o prefácio do Livro "Mãe na Linha", que Claudia escreveu em parceria com Andréia Veiga.

A atriz Claudia Rodrigues foi internada segunda-feira (30) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela passou mal na noite de domingo (29) e, por perigo de contrair o coronavírus, teve de vir do Rio de Janeiro para São Paulo com a sua assessora de carro.

Mesmo assim, antes disso ela conseguiu ir votar normalmente no Rio de Janeiro. Seu estado de saúde não havia sido informado nem mesmo pelo hospital.

No início de 2020, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.

