Luciano Szafir testou positivo um dia antes de poder tomar a vacina contra a Covid-19

O ator e empresário Luciano Szafir, de 52 anos, teve sintomas um dia antes de receber a vacina contra a Covid-19, no Rio de Janeiro. Ele está internado desde o último 22 de junho devido a complicações da doença.

Segundo a mulher do empresário, Luhanna Szafir, ele teria observado os sinais da contaminação no último dia 14. Szafir, que mora no Rio, poderia ser vacinado no dia 15, quando a faixa etária de 52 anos foi contemplada no Estado.

“Ele chegou de um trabalho que foi fazer na Bahia e estava com alguns sintomas. Desconfiado, fez o teste e foi constatada a reinfecção. Iríamos os dois vacinar no dia seguinte”, disse Luhanna ao jornal Extra.

ESTADO DE SAÚDE

O empresário foi internado no dia 22 de junho. Após passar por uma cirurgia na quarta-feira (7), ele segue intubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde dele é considerado grave, mas estável.

Reinfecção

Esta é a segunda vez que ele pega Covid. A primeira infecção aconteceu ainda em 2020. Porém, na ocasião, ele não precisou ser internado.